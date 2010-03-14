Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 14 марта 2010
Барселона
14.03.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
56'
Л. Месси
82'
Л. Месси
83'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Н. Жигич
Замена
Я. Туре
️️️️
Л. Месси
Замена
Жеффрен
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Замена
Р. Бараха
️️️️
Бруно
Желтая карточка
Бруно
Вторая желтая
Х. Мадуро
Замена
Н. Жигич
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
А. Деальберт
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Мадуро
Желтая карточка
Э. Банега
Замена
Т. Анри
️️️️
Б. Кркич
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Альбельда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
(К)
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
2
Бруно
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
(К)
ПЗ
18
Жорди Альба
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
10
Алехандро Домингес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
20
Альберт Дальма
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Жоэль Джонсон
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Милито
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
9
Кркич
4-2-2-1
1
Санчес
23
Мигел
23
Мадуро
5
Деальберт
2
Бруно
11
Банега
6
Альбельда
19
Эрнандес
18
Альба
10
Домингес
10
Месси
42
Туре
42
Туре
10
Месси
8
Иньеста
9
Жеффрен
9
Жеффрен
8
Иньеста
9
Кркич
12
Анри
12
Анри
9
Кркич
6
Альбельда
99
Фернандеш
99
Фернандеш
6
Альбельда
2
Бруно
0
Бараха
0
Бараха
2
Бруно
10
Домингес
19
Жигич
19
Жигич
10
Домингес
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
20
Альберт Дальма
ЦЗ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Жоэль Джонсон
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
20
Альберт Дальма
ЦЗ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Жоэль Джонсон
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Валенсия
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Валенсия
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
6
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
10
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
6
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
10
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+