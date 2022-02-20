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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 20 февраля 2022
Валенсия
20.02.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
53'
К. Солер
23'
П. Обамеянг
32'
Ф. де Йонг
38'
П. Обамеянг
63'
Педри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Барселона
90'
+3
Желтая карточка
С. Дест
Замена
М. Андре
️️️️
У. Дуро
85'
Замена
Э. Джемерт
️️️️
О. Альдрете
85'
81'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
П. Обамеянг
81'
Замена
А. Траоре
️️️️
Гави
Желтая карточка
К. Солер
77'
Желтая карточка
А. Латорре
76'
72'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
71'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
У. Дембеле
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Луис Гайя
66'
Замена
У. Рачич
️️️️
И. Мориба
66'
63'
ГОЛ! 1:4!
Педри
60'
Замена
Педри
️️️️
Ф. де Йонг
Желтая карточка
У. Дуро
56'
56'
Желтая карточка
Р. Араухо
Желтая карточка
И. Мориба
53'
ГОЛ! 1:3!
К. Солер
Пас отдал
Б. Хиль
53'
46'
Замена
О. Мингеса
️️️️
Э. Гарсия
Замена
М. Гомес
️️️️
У. Гильямон
46'
38'
ГОЛ! 0:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
Гави
35'
Желтая карточка
Ж. Альба
32'
ГОЛ! 0:2!
Ф. де Йонг
Пас отдал
У. Дембеле
23'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
11
Элдер Кошта
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
15
Альдрете
4
Дьякаби
20
Фулкье
22
Гильямон
6
Мориба
18
Солер
17
Хиль
11
Гедеш
9
Дуро
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
8
Дест
24
Гарсия
33
Араухо
18
Альба
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
14
Торрес
10
Дембеле
7
Обамеянг
6
Мориба
10
Рачич
10
Рачич
6
Мориба
14
Гайя
3
Латорре
3
Латорре
14
Гайя
15
Альдрете
5
Джемерт
5
Джемерт
15
Альдрете
9
Дуро
10
Андре
10
Андре
9
Дуро
22
Гильямон
9
Гомес
9
Гомес
22
Гильямон
10
Дембеле
6
Гонсалес
6
Гонсалес
10
Дембеле
24
Гарсия
30
Мингеса
30
Мингеса
24
Гарсия
21
де Йонг
8
Педри
8
Педри
21
де Йонг
6
Гави
24
Траоре
24
Траоре
6
Гави
7
Обамеянг
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Обамеянг
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Валенсия - Барселона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Okko
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