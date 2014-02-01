Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 01 февраля 2014
Барселона
01.02.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 3
Завершен
Валенсия
6'
А. Санчес
54'
Л. Месси (П)
41'
Д. Парехо
49'
П. Пьятти
58'
П. Алькасер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Д. Алвес
90'
+2
Замена
Мичел
️️️️
Д. Парехо
87'
Замена
Э. Варгас
️️️️
П. Пьятти
Вторая желтая
Ж. Альба
77'
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Фабрегас
76'
72'
Замена
Э. Варгас
️️️️
П. Алькасер
Замена
А. Иньеста
️️️️
Хави
63'
58'
ГОЛ! 2:3!
П. Алькасер
Пас отдал
С. Фегули
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Месси
54'
53'
Желтая карточка
Р. Кошта
Желтая карточка
Ж. Альба
52'
49'
ГОЛ! 1:2!
П. Пьятти
Пас отдал
А. Барраган
44'
Желтая карточка
Д. Парехо
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Парехо
Пас отдал
С. Фегули
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Месси
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Ориоль Ромеу
ОП
18
Хави Фуэго
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
10
Порту
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Хави
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
4-3-1-1-1
25
Алвес
19
Барраган
22
Матье
20
Кошта
24
Бернат
8
Фегули
21
Ромеу
18
Фуэго
10
Парехо
10
Пьятти
9
Алькасер
6
Хави
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Хави
4
Фабрегас
37
Тельо
37
Тельо
4
Фабрегас
10
Парехо
21
Мичел
21
Мичел
10
Парехо
9
Алькасер
11
Варгас
11
Варгас
9
Алькасер
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Барселона - Валенсия
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Валенсия
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+