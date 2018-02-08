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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 08 февраля 2018
Валенсия
08.02.2018, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Барселона
49'
Ф. Коутиньо
82'
И. Ракитич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Барселона
Желтая карточка
Д. Парехо
90'
+1
83'
Замена
Й. Мина
️️️️
Ж. Пике
82'
ГОЛ! 0:2!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
С. Дзадза
75'
Замена
Р. Везо
️️️️
Э. Гарай
71'
Травма
Э. Гарай
70'
65'
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Иньеста
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ф. Коклен
55'
Замена
К. Солер
️️️️
Родриго
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Суарес
46'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Гомеш
Желтая карточка
Родриго
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Родриго
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
20
Андре Гомеш
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
18
Паулиньо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хауме
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
33
Монтойя
13
Коклен
10
Парехо
19
Кондогбиа
19
Родриго
11
Дзадза
10
Вьетто
3-1-4-1-1
24
Силлессен
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
20
Гомеш
11
Ракитич
8
Иньеста
6
Роберто
10
Месси
9
Суарес
13
Коклен
11
Гедеш
11
Гедеш
13
Коклен
24
Гарай
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
24
Гарай
19
Родриго
18
Солер
18
Солер
19
Родриго
20
Гомеш
11
Коутиньо
11
Коутиньо
20
Гомеш
3
Пике
22
Мина
22
Мина
3
Пике
8
Иньеста
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Иньеста
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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