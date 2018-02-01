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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 01 февраля 2018
Барселона
01.02.2018, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Валенсия
67'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Валенсия
81'
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
76'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Солер
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Иньеста
72'
Замена
Паулиньо
️️️️
И. Ракитич
68'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
67'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Видаль
58'
53'
Желтая карточка
К. Солер
51'
Желтая карточка
Л. Вьетто
46'
Замена
Н. Максимович
️️️️
А. Перейра
40'
Желтая карточка
А. Перейра
Желтая карточка
С. Роберто
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
18
Карлос Солер
ПП
19
Родриго
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-3-1-1
24
Силлессен
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
22
Видаль
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-1-2
1
Хауме
33
Монтойя
3
Паулиста
21
Рубен Везо
14
Гайя
13
Коклен
18
Солер
10
Парехо
8
Перейра
10
Вьетто
19
Родриго
22
Видаль
11
Коутиньо
11
Коутиньо
22
Видаль
11
Ракитич
18
Паулиньо
18
Паулиньо
11
Ракитич
8
Иньеста
9
Алькасер
9
Алькасер
8
Иньеста
18
Солер
9
Торрес
9
Торрес
18
Солер
8
Перейра
88
Максимович
88
Максимович
8
Перейра
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
22
Игнасио Видаль
ПЗ
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Камп Ноу
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