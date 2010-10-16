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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 16 октября 2010
Барселона
16.10.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
47'
А. Иньеста
63'
К. Пуйоль
38'
П. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
Желтая карточка
В. Вальдес
+2
+2
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
Э. Абидаль
️️️️
С. Кейта
Замена
Висенте
️️️️
Ж. Матье
Замена
Педро
️️️️
Д. Вилья
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Хави
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Банега
ГОЛ! 2:1!
К. Пуйоль
Пас отдал
Хави
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
С. Кейта
ГОЛ! 1:1!
А. Иньеста
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Р. Сольдадо
ГОЛ! 0:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
64
Хуан Мата
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
8
Иньеста
10
Месси
7
Вилья
4-3-2-1
1
Санчес
2
Бруно
4
Наварро
20
Кошта
18
Альба
11
Банега
99
Фернандеш
6
Альбельда
19
Эрнандес
22
Матье
9
Сольдадо
20
Кейта
22
Абидаль
22
Абидаль
20
Кейта
6
Хави
14
Маскерано
14
Маскерано
6
Хави
7
Вилья
9
Педро
9
Педро
7
Вилья
11
Банега
64
Мата
64
Мата
11
Банега
22
Матье
14
Висенте
14
Висенте
22
Матье
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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