Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 03 февраля 2013
Валенсия
03.02.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
33'
Э. Банега
39'
Л. Месси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
90'
+2
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Хави
Замена
Жонас
️️️️
А. Гуардадо
86'
Желтая карточка
А. Гуардадо
75'
72'
Замена
Д. Вилья
️️️️
С. Фабрегас
Замена
П. Пьятти
️️️️
Х. Бернат
70'
Замена
С. Каналес
️️️️
Э. Банега
64'
55'
Замена
К. Пуйоль
️️️️
Х. Маскерано
Желтая карточка
Р. Сольдадо
47'
Желтая карточка
А. Сиссоко
40'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Месси
ГОЛ! 1:0!
Э. Банега
33'
23'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Жонас
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
3-2-3-1
13
Гуаита
4
Руис
23
Рами
20
Кошта
26
Сиссоко
24
Бернат
11
Банега
8
Коста
18
Гуардадо
9
Сольдадо
4-1-3-2
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Фабрегас
6
Хави
10
Месси
9
Педро
11
Банега
20
Каналес
20
Каналес
11
Банега
24
Бернат
10
Пьятти
10
Пьятти
24
Бернат
18
Гуардадо
17
Жонас
17
Жонас
18
Гуардадо
14
Маскерано
5
Пуйоль
5
Пуйоль
14
Маскерано
6
Хави
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Хави
4
Фабрегас
7
Вилья
7
Вилья
4
Фабрегас
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Жорди Роура
Статистика матча Валенсия - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Валенсия
Барселона
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+