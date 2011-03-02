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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 02 марта 2011
Валенсия
02.03.2011, среда, 23:55
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
77'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
Желтая карточка
Р. Сольдадо
+1
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Иньеста
Замена
Иско
️️️️
Т. Коста
Замена
Жонас
️️️️
Ж. Матье
Замена
Максвелл
️️️️
Адриано
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Т. Коста
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Адриано
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
Л. Месси
Замена
Педро
️️️️
Х. Маскерано
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Хоакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
(К)
ПВ
19
Пабло Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
(К)
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
7
Давид Вилья
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
22
Иско
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Барселона
31
Рубен Миньо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
18
Альба
20
Кошта
5
Деальберт
18
Станкявичус
11
Банега
8
Коста
22
Матье
64
Мата
17
Хоакин
19
Эрнандес
4-3-1-2
13
Пинто
10
Алвес
22
Абидаль
3
Пике
3
Адриано
6
Хави
14
Маскерано
5
Бускетс
10
Месси
7
Вилья
8
Иньеста
8
Коста
22
Иско
22
Иско
8
Коста
17
Хоакин
9
Сольдадо
9
Сольдадо
17
Хоакин
22
Матье
17
Жонас
17
Жонас
22
Матье
3
Адриано
17
Максвелл
17
Максвелл
3
Адриано
8
Иньеста
20
Кейта
20
Кейта
8
Иньеста
14
Маскерано
9
Педро
9
Педро
14
Маскерано
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
31
Рубен Миньо
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Валенсия - Барселона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 23:55 (прямая)
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