«Ливерпуль» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.65

30 августа 2025 9:52
Ливерпуль - Арсенал
31 авг. 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют — Да
Сделать ставку

31 августа на «Энфилде» пройдет центральный матч 3-го тура Премьер-лиги. «Ливерпуль» идет с сильным атакующим темпом, но регулярно позволяет моменты у своих ворот; «Арсенал» набрал ход, уверенно выигрывая и поддерживая высокую конверсию в атаке. Баланс сил указывает на высокий ритм с голами обеих сторон и высокой ценой первого точного удара.

«Ливерпуль»

Свежая победа 3:2 над «Ньюкаслом» поддержала серию без поражений в лиге (3 игры). Команда забивает в 18 подряд матчах Премьер-лиги и остается одной из самых результативных по старту сезона: 16 забитых в последних пяти встречах (в среднем 3,20 за игру). Оборона уязвима: «Ливерпуль» пропускает в 7 последних лиговых матчах и имеет 9 пропущенных за пять последних (1,80 в среднем), что повышает вероятность обмена голами. Домашний фактор критичен – серия из трех побед на «Энфилде» усиливает давление на соперника и добавляет очков к ожидаемому xG хозяев.

«Арсенал»

Команда уверенно разобралась с «Лидсом» 5:0 и продлила победную серию в Премьер-лиге до четырех. «Арсенал» стабильно находит пути к воротам соперников: забивает в 13 подряд матчах лиги, 11 голов за последние пять игр. При этом оборона держит средний уровень допуска – 6 пропущенных за пять встреч (1,20 в среднем). Выездная устойчивость подтверждается длинной серией непоражений на чужих полях в Премьер-лиге (10 из 12 матчей без поражений), что помогает команде комфортно переживать отрезки под давлением и эффективно играть в переходных фазах.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Не проигрывает 3 матча в Премьер-лиге
  • Забивает в 18 подряд матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх: 16 забитых, 9 пропущенных (3,20/1,80)
  • 3 домашние победы подряд

«Арсенал»

  • 4 победы подряд в Премьер-лиге
  • Забивает в 13 подряд матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх: 11 забитых, 6 пропущенных (2,20/1,20)
  • Не проигрывает в 10 из 12 выездных матчей Премьер-лиги

Личные встречи
32% (15)
45% (21)
23% (11)
91
Забитых мячей
70
1.94
В среднем за матч
1.49
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  5:5
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
2 : 2
11.05.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2 : 2
27.10.2024
Ливерпуль
Товарищеские матчи,
Ливерпуль
2 : 1
01.08.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
3 : 1
04.02.2024
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
0 : 2
07.01.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
1 : 1
23.12.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
2 : 2
09.04.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
0 : 2
16.03.2022
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Арсенал
0 : 2
20.01.2022
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ливерпуль
0 : 0
13.01.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
4 : 0
20.11.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0 : 3
03.04.2021
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
0 : 0
01.10.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
28.09.2020
Арсенал
Суперкубок Англии, Финал
Арсенал
1 : 1
29.08.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
2 : 1
15.07.2020
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
5 : 5
30.10.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
24.08.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ливерпуль
5 : 1
29.12.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1 : 1
03.11.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3 : 3
22.12.2017
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
4 : 0
27.08.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
3 : 1
04.03.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
3 : 4
14.08.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ливерпуль
3 : 3
13.01.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
0 : 0
24.08.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Арсенал
4 : 1
04.04.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
2 : 2
21.12.2014
Арсенал
Англия. Кубок, 1/8 финала
Арсенал
2 : 1
16.02.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
5 : 1
08.02.2014
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
2 : 0
02.11.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
2 : 2
30.01.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
0 : 2
02.09.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
1 : 2
03.03.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Арсенал
0 : 2
20.08.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Арсенал
1 : 1
17.04.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ливерпуль
1 : 1
15.08.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
1 : 0
10.02.2010
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ливерпуль
1 : 2
13.12.2009
Арсенал
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
Арсенал
2 : 1
28.10.2009
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
4 : 4
21.04.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
1 : 1
21.12.2008
Ливерпуль
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль
4 : 2
08.04.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2008
Ливерпуль
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Арсенал
1 : 1
02.04.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2007
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Арсенал»

Профили команд настраивают на сценарий с интенсивным прессингом и ранними ударами: «Ливерпуль» создает объем за счет скорости и давления дома, «Арсенал» отвечает собранностью в позиционных атаках и качеством переходов. Сумма признаков – обе команды стабильно забивают сериями, при этом «Ливерпуль» регулярно допускает ответные моменты – делает вероятность обмена голами выше средней. Базовый коридор счета – 1:1, 2:1, 1:2; «верхний» тотал поддерживается текущими средними по голам за последние пять матчей. С поправкой на фактор «Энфилда» предпочтительнее рынок голов, а не чистые исходы.

Рекомендованные ставки

Обе забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80

1.65
Обе забьют — Да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Арсенал Ливерпуль
Рекомендуем
