|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|33
|5
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|66' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|6:1
|Миллуолл (Лондон)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|24.04.2021
|1' -62'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Престон (Престон)
|21.04.2021
|66' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:3
|Ковентри (Ковентри)
|68'
|18.04.2021
|1' -74'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Барнсли (Барнсли)
|9'
|15.04.2021
|72' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|86'
|10.04.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Ковентри (Ковентри)
|20.03.2021
|1' -82'
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|16.03.2021
|1' -72'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)
|06.03.2021
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|11'
|02.03.2021
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|27.02.2021
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|24.02.2021
|1' -65'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|20.02.2021
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Брентфорд (Лондон)
|17.02.2021
|46' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:2
|Норвич Сити (Норвич)
|06.02.2021
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|02.02.2021
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17'
|30.01.2021
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|27.01.2021
|1' -82'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|19.01.2021
|59' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|02.01.2021
|15' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Ковентри (Ковентри)
|29.12.2020
|59' -90'
|Престон (Престон)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)
|26.12.2020
|74' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.12.2020
|1' -73'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|16.12.2020
|62' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|12.12.2020
|89' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:2
|Ковентри (Ковентри)
|90'
|08.12.2020
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.12.2020
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|3:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|6'
|01.12.2020
|77' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|28.11.2020
|77' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|89'
|25.11.2020
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|20.11.2020
|68' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|07.11.2020
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|64'
|04.11.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Ковентри (Ковентри)
|30.10.2020
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|3:2
|Рединг (Рединг)
|27.10.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)
|24.10.2020
|60' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:4
|Блэкберн (Блэкберн)
|20.10.2020
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)