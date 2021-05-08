Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Maxime Biamou - статистика

Завершил карьеру
#36 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ковентри
33
5
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ковентри
6 : 1
08.05.2021
Миллуолл
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
01.05.2021
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ковентри
0 : 1
24.04.2021
Престон
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Сток Сити
2 : 3
21.04.2021
Ковентри
66' - 90'
68'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ковентри
2 : 0
18.04.2021
Барнсли
1' - 74'
9'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ротерхэм
0 : 1
15.04.2021
Ковентри
72' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Борнмут
4 : 1
10.04.2021
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ковентри
0 : 0
20.03.2021
Уиком Уондерерс
1' - 82'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Лутон Таун
2 : 0
16.03.2021
Ковентри
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ковентри
1 : 0
06.03.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
11'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ковентри
1 : 2
02.03.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Блэкберн
1 : 1
27.02.2021
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
1 : 0
24.02.2021
Ковентри
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ковентри
2 : 0
20.02.2021
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ковентри
0 : 2
17.02.2021
Норвич Сити
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ковентри
0 : 0
06.02.2021
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ковентри
1 : 2
02.02.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
17'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.01.2021
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ковентри
2 : 0
27.01.2021
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 82'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Рединг
3 : 0
19.01.2021
Ковентри
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Миллуолл
1 : 2
02.01.2021
Ковентри
15' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
2 : 0
29.12.2020
Ковентри
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ковентри
0 : 0
26.12.2020
Сток Сити
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
19.12.2020
Ковентри
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ковентри
0 : 0
16.12.2020
Хаддерсфилд Таун
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уиком Уондерерс
1 : 2
12.12.2020
Ковентри
89' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ковентри
0 : 0
08.12.2020
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ковентри
3 : 1
05.12.2020
Ротерхэм
1' - 90'
6'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
1 : 1
01.12.2020
Ковентри
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Норвич Сити
1 : 1
28.11.2020
Ковентри
77' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ковентри
1 : 0
25.11.2020
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ковентри
0 : 0
20.11.2020
Бирмингем Сити
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
3 : 2
07.11.2020
Ковентри
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
04.11.2020
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ковентри
3 : 2
30.10.2020
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
2 : 0
27.10.2020
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ковентри
0 : 4
24.10.2020
Блэкберн
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ковентри
1 : 1
20.10.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Брентфорд
2 : 0
17.10.2020
Ковентри
Был в запасе
Главные новости
Головин резко изменил позицию насчет трансфера в «Спартак»: «Не будет проблемой»
13:41
1
Тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
1
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
1
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
4
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Вскрылась неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
2
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+