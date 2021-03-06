Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Maxime Biamou - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Maxime Biamou
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 33 5 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 66' -90' Ковентри (Ковентри) 6:1 Миллуолл (Лондон)
    01.05.2021 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    24.04.2021 1' -62' Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    21.04.2021 66' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:3 Ковентри (Ковентри)
    68'
    18.04.2021 1' -74' Ковентри (Ковентри) 2:0 Барнсли (Барнсли)
    9'
    15.04.2021 72' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    86'
    10.04.2021 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 4:1 Ковентри (Ковентри)
    20.03.2021 1' -82' Ковентри (Ковентри) 0:0 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    16.03.2021 1' -72' Лутон Таун (Лутон) 2:0 Ковентри (Ковентри)
    06.03.2021 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    11'
    02.03.2021 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    27.02.2021 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    24.02.2021 1' -65' Суонси (Суонси) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    20.02.2021 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Брентфорд (Лондон)
    17.02.2021 46' -90' Ковентри (Ковентри) 0:2 Норвич Сити (Норвич)
    06.02.2021 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    02.02.2021 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17'
    30.01.2021 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    27.01.2021 1' -82' Ковентри (Ковентри) 2:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    19.01.2021 59' -90' Рединг (Рединг) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    02.01.2021 15' -90' Миллуолл (Лондон) 1:2 Ковентри (Ковентри)
    29.12.2020 59' -90' Престон (Престон) 2:0 Ковентри (Ковентри)
    26.12.2020 74' -90' Ковентри (Ковентри) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.12.2020 1' -73' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    16.12.2020 62' -90' Ковентри (Ковентри) 0:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    12.12.2020 89' -90' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:2 Ковентри (Ковентри)
    90'
    08.12.2020 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.12.2020 1' -90' Ковентри (Ковентри) 3:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    6'
    01.12.2020 77' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    28.11.2020 77' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    89'
    25.11.2020 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    20.11.2020 68' -90' Ковентри (Ковентри) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    07.11.2020 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    64'
    04.11.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Ковентри (Ковентри)
    30.10.2020 1' -90' Ковентри (Ковентри) 3:2 Рединг (Рединг)
    27.10.2020 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ковентри (Ковентри)
    24.10.2020 60' -90' Ковентри (Ковентри) 0:4 Блэкберн (Блэкберн)
    20.10.2020 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Суонси (Суонси)
    17.10.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:0 Ковентри (Ковентри)
    • Читайте нас: 
    11