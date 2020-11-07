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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Ковентри
Уотфорд - Ковентри: обзор матча 07 ноября 2020
Уотфорд
07.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
3 : 2
Завершен
Ковентри
54'
А. Грэй
66'
У. Троост-Эконг
83'
И. Сарр (П)
63'
Г. Хамер
64'
Т. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ковентри
90'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Г. Хамер
90'
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
С. МакКаллум
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Гарнер
87'
83'
Желтая карточка
К. О'Харе
ГОЛ с пенальти! 3:2!
И. Сарр
83'
Замена
Т. Дини
️️️️
А. Грэй
74'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
К. Фемения
67'
ГОЛ! 2:2!
У. Троост-Эконг
Пас отдал
Д. Гарнер
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
Т. Уокер
Пас отдал
M. Biamou
63'
ГОЛ! 1:1!
Г. Хамер
Желтая карточка
К. Фемения
62'
55'
Желтая карточка
Л. Эстигард
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Фостер
27
Кабаселе
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
17
Фемения
37
Гарнер
6
Капу
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
45
Грэй
3-2-1-1-3
20
Мароши
5
Эстигард
5
Хайам
3
МакКаллум
38
Хамер
18
Шиф
3
Гилс
17
О'Харе
10
Уокер
5
Роуз
36
37
Гарнер
15
Чалоба
15
Чалоба
37
Гарнер
17
Фемения
2
Нгакия
2
Нгакия
17
Фемения
45
Грэй
14
Дини
14
Дини
45
Грэй
3
МакКаллум
96
Да Коста
96
Да Коста
3
МакКаллум
38
Хамер
24
Аллен
24
Аллен
38
Хамер
Остались в запасе
Уотфорд
Ковентри
26
Даниэль Бахман
ВР
9
Жуан Педро
ЦФ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
9
Жуан Педро
ЦФ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Уотфорд - Ковентри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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