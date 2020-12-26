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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Сток Сити
Ковентри - Сток Сити: обзор матча 26 декабря 2020
Ковентри
26.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Сток Сити
Замена
Д. Шипли
️️️️
К. О'Харе
87'
Замена
M. Biamou
️️️️
Б. Шиф
74'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
М. Гудден
74'
64'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Томпсон
57'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
96
Жульен Да Коста
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
17
Marcel Hilssner
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Сток Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-4-1-1-1
13
Уилсон
5
Эстигард
5
МакФадзин
5
Хайам
3
МакКаллум
18
Шиф
38
Хамер
25
Дабо
24
Аллен
17
О'Харе
24
Гудден
4-4-2
39
Барсик
2
Смит
22
Коллинс
17
Честер
15
Суттар
15
Томпсон
16
МакКлин
25
Пауэлл
24
Кузинс
26
Флетчер
18
Браун
17
О'Харе
26
Шипли
26
Шипли
17
О'Харе
18
Шиф
36
36
18
Шиф
24
Гудден
20
Бакайоко
20
Бакайоко
24
Гудден
15
Томпсон
7
Аллен
7
Аллен
15
Томпсон
Остались в запасе
Ковентри
Сток Сити
17
Marcel Hilssner
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
3
Райан Гилс
ЛП
41
Уилл Бапага
ПВ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
7
Тибо Верлинден
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
17
Marcel Hilssner
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
3
Райан Гилс
ЛП
41
Уилл Бапага
ПВ
1
Lee Camp
ВР
Остались в запасе
7
Тибо Верлинден
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Ковентри - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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