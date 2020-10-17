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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ковентри
Брентфорд - Ковентри: обзор матча 17 октября 2020
Брентфорд
17.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ковентри
46'
А. Тони
55'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ковентри
81'
Желтая карточка
Б. Шиф
Замена
С. Годдос
️️️️
Д. Да Силва
77'
Замена
В. Янельт
️️️️
Э. Маркондес
70'
Замена
М. Форсс
️️️️
А. Тони
64'
60'
Замена
Д. Шипли
️️️️
А. Бакайоко
ГОЛ! 2:0!
А. Тони
Пас отдал
Э. Маркондес
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Тони
Пас отдал
Б. Мбемо
46'
Желтая карточка
М. Йенсен
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
2
Josh Pask
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
4
Лайам Келли
ЦП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
4-3-2-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
18
Янссон
3
Дальсгаард
10
Да Силва
8
Йенсен
10
Маркондес
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
2-1-2-1-4
20
Мароши
5
МакФадзин
5
Хайам
18
Шиф
24
Аллен
3
Гилс
17
О'Харе
5
Роуз
20
Бакайоко
24
Гудден
2
10
Маркондес
27
Янельт
27
Янельт
10
Маркондес
10
Да Силва
7
Годдос
7
Годдос
10
Да Силва
17
Тони
88
Форсс
88
Форсс
17
Тони
20
Бакайоко
26
Шипли
26
Шипли
20
Бакайоко
Остались в запасе
Брентфорд
Ковентри
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
9
Джерване Кастанер
ЦФ
13
Бен Уилсон
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Остались в запасе
9
Джерване Кастанер
ЦФ
13
Бен Уилсон
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Брентфорд - Ковентри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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