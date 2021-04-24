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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Престон
Ковентри - Престон: обзор матча 24 апреля 2021
Ковентри
24.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 1
Завершен
Престон
67'
А. Брауне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Престон
90'
+4
Желтая карточка
Ч. Эванс
Желтая карточка
К. МакФадзин
80'
79'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Б. Уайтмэн
Желтая карточка
Ф. Дабо
76'
76'
Желтая карточка
Р. Ледсон
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Ж. Да Коста
74'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
К. О'Харе
74'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Брауне
66'
Замена
Э. Риис
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
Т. Уокер
️️️️
В. Дьекереш
62'
Замена
М. Гудден
️️️️
M. Biamou
62'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Г. Хамер
61'
Желтая карточка
Г. Хамер
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Уилсон
3
МакКаллум
5
МакФадзин
5
Хайам
38
Хамер
96
Да Коста
37
Джеймс
17
О'Харе
5
Роуз
14
Дьекереш
36
4-4-2
1
Иверсен
14
Стори
16
Хьюз
6
Линдсэй
4
ван ден Берг
29
Баркуйзен
8
Брауне
4
Ледсон
8
Уайтмэн
24
Магуайр
17
Эванс
96
Да Коста
25
Дабо
25
Дабо
96
Да Коста
38
Хамер
28
Экклз
28
Экклз
38
Хамер
17
О'Харе
20
Бакайоко
20
Бакайоко
17
О'Харе
36
24
Гудден
24
Гудден
36
14
Дьекереш
10
Уокер
10
Уокер
14
Дьекереш
8
Уайтмэн
44
Поттс
44
Поттс
8
Уайтмэн
24
Магуайр
17
Риис
17
Риис
24
Магуайр
Остались в запасе
Ковентри
Престон
20
Марко Мароши
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
Главный тренер
Стивен Прессли
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
Остались в запасе
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ковентри - Престон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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