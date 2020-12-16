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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Хаддерсфилд Таун
Ковентри - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 декабря 2020
Ковентри
16.12.2020, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Г. Хамер
90'
+1
Замена
Р. Гилс
️️️️
К. О'Харе
89'
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Ф. Дабо
89'
87'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
И. Мбенза
74'
Замена
А. Притчард
️️️️
Ж. Бакуна
Замена
M. Biamou
️️️️
Т. Уокер
62'
50'
Желтая карточка
Пипа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
96
Жульен Да Коста
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
3-4-1-1-1
13
Уилсон
5
Эстигард
5
МакФадзин
5
Хайам
3
МакКаллум
18
Шиф
38
Хамер
25
Дабо
24
Аллен
17
О'Харе
10
Уокер
4-1-4-1
1
Шофилд
2
Пипа
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
15
Тоффоло
6
Эйтинг
27
О'Брайен
7
Мбенза
7
Бакуна
6
Хогг
22
Кэмпбелл
10
Уокер
36
36
10
Уокер
17
О'Харе
3
Гилс
3
Гилс
17
О'Харе
25
Дабо
96
Да Коста
96
Да Коста
25
Дабо
7
Бакуна
10
Притчард
10
Притчард
7
Бакуна
7
Мбенза
27
Дьякаби
27
Дьякаби
7
Мбенза
Остались в запасе
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
1
Lee Camp
ВР
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Ковентри - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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