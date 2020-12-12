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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Ковентри
Уиком Уондерерс - Ковентри: обзор матча 12 декабря 2020
Уиком Уондерерс
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Ковентри
61'
Д. Якобсон (П)
34'
Л. Келли
45+4'
Л. Келли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Ковентри
90'
+3
Желтая карточка
M. Biamou
89'
Замена
M. Biamou
️️️️
Т. Уокер
76'
Желтая карточка
Ф. Дабо
Замена
С. Кашкет
️️️️
А. Паттисон
73'
72'
Желтая карточка
Б. Шиф
Желтая карточка
Г. МакКлири
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Якобсон
61'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Хорган
58'
Замена
Д. Уилер
️️️️
М. Блумфилд
58'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
А. Самуэль
58'
46'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
Л. Келли
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
Л. Келли
Пас отдал
Л. Эстигард
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Келли
31'
Замена
Г. Хамер
️️️️
Д. Шипли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
27
Joshua Parker
ЦФ
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
38
Густаво Хамер
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
3-1-5-1
21
Оллсоп
3
Якобсон
26
МакКарти
20
Найт
15
Гейп
2
Гриммер
10
Блумфилд
23
Паттисон
7
Хорган
44
Оньединма
9
Самуэль
3-3-1-2-1
13
Уилсон
5
Эстигард
5
МакФадзин
5
Хайам
25
Дабо
18
Шиф
3
МакКаллум
4
Келли
17
О'Харе
26
Шипли
10
Уокер
9
Самуэль
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Самуэль
10
Блумфилд
7
Уилер
7
Уилер
10
Блумфилд
23
Паттисон
20
Кашкет
20
Кашкет
23
Паттисон
7
Хорган
12
МакКлири
12
МакКлири
7
Хорган
10
Уокер
36
36
10
Уокер
26
Шипли
38
Хамер
38
Хамер
26
Шипли
4
Келли
20
Бакайоко
20
Бакайоко
4
Келли
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Ковентри
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
96
Жульен Да Коста
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
3
Райан Гилс
ЛП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Остались в запасе
96
Жульен Да Коста
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
3
Райан Гилс
ЛП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Уиком Уондерерс - Ковентри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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