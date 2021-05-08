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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Миллуолл
Ковентри - Миллуолл: обзор матча 08 мая 2021
Ковентри
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
6 : 1
Завершен
Миллуолл
16'
Д. Шипли
45+1'
К. МакФадзин
59'
Д. Хайам
62'
К. О'Харе
67'
М. Джеймс
84'
Т. Уокер
54'
К. МакФадзин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Миллуолл
ГОЛ! 6:1!
Т. Уокер
Пас отдал
М. Джеймс
84'
Желтая карточка
К. МакФадзин
82'
77'
Замена
B. Thompson
️️️️
Р. Вудс
69'
Желтая карточка
Р. Вудс
69'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Т. Брэдшоу
ГОЛ! 5:1!
М. Джеймс
67'
Замена
Б. Шиф
️️️️
М. Роуз
66'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Д. Шипли
66'
Замена
M. Biamou
️️️️
В. Дьекереш
66'
ГОЛ! 4:1!
К. О'Харе
Пас отдал
Д. Шипли
62'
ГОЛ! 3:1!
Д. Хайам
59'
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. МакФадзин
46'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Д. МакНамара
46'
Замена
К. Мэхони
️️️️
М. Беннетт
46'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Б. Митчелл
45'
+2
Желтая карточка
Д. Эванс
ГОЛ! 2:0!
К. МакФадзин
Пас отдал
М. Джеймс
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Шипли
Пас отдал
К. О'Харе
16'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Ф. Дабо
12'
6'
Желтая карточка
Д. МакНамара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ковентри
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
31
Thomas Bilson
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Мароши
3
МакКаллум
5
Хайам
5
МакФадзин
25
Дабо
38
Хамер
37
Джеймс
26
Шипли
17
О'Харе
5
Роуз
14
Дьекереш
3-2-3-2
33
Биалковски
5
Купер
2
Ромео
12
Эванс
20
МакНамара
2
Мэлони
16
Митчелл
18
Вудс
17
Уоллес
9
Брэдшоу
10
Беннетт
14
Дьекереш
36
36
14
Дьекереш
5
Роуз
18
Шиф
18
Шиф
5
Роуз
25
Дабо
28
Экклз
28
Экклз
25
Дабо
26
Шипли
10
Уокер
10
Уокер
26
Шипли
9
Брэдшоу
7
Бьюри
7
Бьюри
9
Брэдшоу
20
МакНамара
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
20
МакНамара
10
Беннетт
11
Мэхони
11
Мэхони
10
Беннетт
16
Митчелл
6
Уилльямс
6
Уилльямс
16
Митчелл
18
Вудс
8
8
18
Вудс
Остались в запасе
Ковентри
Миллуолл
31
Thomas Bilson
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Hayden Muller
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
31
Thomas Bilson
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Hayden Muller
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Ковентри - Миллуолл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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