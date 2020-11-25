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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Кардифф
Ковентри - Кардифф: обзор матча 25 ноября 2020
Ковентри
25.11.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
54'
Т. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Кардифф
90'
+4
Замена
М. Харрис
️️️️
Д. Роллс
Замена
Л. Эстигард
️️️️
Д. Шипли
90'
85'
Желтая карточка
Х. Уилсон
Замена
К. О'Харе
️️️️
Г. Хамер
78'
67'
Замена
У. Волкс
️️️️
М. Пак
59'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Хойлетт
59'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
Д. Мерфи
ГОЛ! 1:0!
Т. Уокер
54'
Желтая карточка
К. МакФадзин
51'
41'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
41
Уилл Бапага
ПВ
27
Jordon Thompson
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
4-2-2-1-1
20
Мароши
3
МакКаллум
5
МакФадзин
5
Хайам
25
Дабо
18
Шиф
38
Хамер
3
Гилс
4
Келли
26
Шипли
10
Уокер
3-4-1-2
12
Смитис
12
Беннетт
35
Нельсон
23
Моррисон
32
Роллс
7
Пак
10
Бакуна
30
Хойлетт
10
Уилсон
23
Мерфи
19
Мур
26
Шипли
5
Эстигард
5
Эстигард
26
Шипли
38
Хамер
17
О'Харе
17
О'Харе
38
Хамер
32
Роллс
9
Харрис
9
Харрис
32
Роллс
7
Пак
6
Волкс
6
Волкс
7
Пак
30
Хойлетт
9
Ожо
9
Ожо
30
Хойлетт
23
Мерфи
19
Глатцель
19
Глатцель
23
Мерфи
Остались в запасе
Ковентри
Кардифф
27
Jordon Thompson
ЦФ
13
Бен Уилсон
ВР
10
Wesley Jobello
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
24
Джейми Аллен
ЦП
Главный тренер
Стивен Прессли
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
27
Jordon Thompson
ЦФ
13
Бен Уилсон
ВР
10
Wesley Jobello
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
24
Джейми Аллен
ЦП
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Ковентри - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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