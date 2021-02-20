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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Брентфорд
Ковентри - Брентфорд: обзор матча 20 февраля 2021
Ковентри
20.02.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Уилсон
3
МакКаллум
5
Хайам
5
МакФадзин
5
Эстигард
38
Хамер
96
Да Коста
4
Келли
17
О'Харе
10
Уокер
36
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Расмуссен
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
19
Мбемо
7
Годдос
7
Каньос
88
Форсс
Остались в запасе
Ковентри
Брентфорд
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
2
Josh Pask
ЦФ
20
Марко Мароши
ВР
37
Мэттью Джеймс
ЦП
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
2
Мадс Бидструп
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
2
Josh Pask
ЦФ
20
Марко Мароши
ВР
37
Мэттью Джеймс
ЦП
5
Майкл Роуз
ЦФ
Остались в запасе
2
Мадс Бидструп
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ковентри - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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