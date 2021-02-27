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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ковентри
Блэкберн - Ковентри: обзор матча 27 февраля 2021
Блэкберн
27.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
27'
Б. Бреретон
50'
М. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ковентри
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Ротуэлл
87'
82'
Вторая желтая
Л. Эстигард
77'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Т. Уокер
Замена
Б. Дак
️️️️
К. Эванс
75'
70'
Замена
J. Pask
️️️️
Ф. Дабо
70'
Замена
К. О'Харе
️️️️
М. Джеймс
70'
Замена
Г. Хамер
️️️️
Д. Шипли
69'
Желтая карточка
Л. Эстигард
Замена
Т. Трибулл
️️️️
Л. Трэвис
62'
Желтая карточка
Б. Дуглас
61'
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Джеймс
Пас отдал
Т. Уокер
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Р. Ньямб
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
4
Лайам Келли
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
4-3-2-1
1
Камински
4
Брэнтуэйт
30
Дуглас
30
Эванс
24
Ньямб
27
Трэвис
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
22
Бреретон
10
Эллиот
10
Армстронг
3-2-2-1-2
13
Уилсон
5
Хайам
5
МакФадзин
5
Эстигард
25
Дабо
3
МакКаллум
4
Келли
37
Джеймс
26
Шипли
10
Уокер
36
27
Трэвис
28
Трибулл
28
Трибулл
27
Трэвис
30
Эванс
23
Дак
23
Дак
30
Эванс
7
Ротуэлл
24
Долан
24
Долан
7
Ротуэлл
25
Дабо
2
2
25
Дабо
26
Шипли
38
Хамер
38
Хамер
26
Шипли
10
Уокер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
10
Уокер
37
Джеймс
17
О'Харе
17
О'Харе
37
Джеймс
Остались в запасе
Блэкберн
Ковентри
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
20
Марко Мароши
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
18
Бен Шиф
ОП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
18
Бен Шиф
ОП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Блэкберн - Ковентри
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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