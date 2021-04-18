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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Барнсли
Ковентри - Барнсли: обзор матча 18 апреля 2021
Ковентри
18.04.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
9'
Д. Хайам
90+2'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Барнсли
ГОЛ! 2:0!
М. Гудден
90'
+2
85'
Желтая карточка
К. Стайлс
Замена
М. Гудден
️️️️
M. Biamou
74'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Г. Хамер
59'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Т. Уокер
59'
57'
Замена
Д. Фризер
️️️️
Р. Палмер
57'
Замена
А. Хальме
️️️️
К. Вудроу
46'
Замена
К. Моррис
️️️️
К. Чаплин
ГОЛ! 1:0!
Д. Хайам
Пас отдал
M. Biamou
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
4-1-3-2
13
Уилсон
3
МакКаллум
5
Хайам
5
Эстигард
5
МакФадзин
38
Хамер
96
Да Коста
4
Келли
37
Джеймс
10
Уокер
36
4-3-3
40
Коллинс
2
Бриттан
6
Хелик
5
Андерсен
6
Сиббик
17
Палмер
4
Стайлс
20
Моуатт
12
Вудроу
8
Чаплин
9
Дайк
10
Уокер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
10
Уокер
38
Хамер
17
О'Харе
17
О'Харе
38
Хамер
36
24
Гудден
24
Гудден
36
8
Чаплин
9
Моррис
9
Моррис
8
Чаплин
17
Палмер
28
Фризер
28
Фризер
17
Палмер
12
Вудроу
6
Хальме
6
Хальме
12
Вудроу
Остались в запасе
Ковентри
Барнсли
20
Марко Мароши
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Ковентри - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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