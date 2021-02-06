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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Уотфорд
Ковентри - Уотфорд: обзор матча 06 февраля 2021
Ковентри
06.02.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Уотфорд
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Г. Хамер
86'
Замена
Д. Шипли
️️️️
К. О'Харе
86'
85'
Замена
С. Перица
️️️️
Ж. Нгакия
73'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Н. Чалоба
67'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Грэй
Замена
J. Pask
️️️️
Ж. Да Коста
66'
29'
Желтая карточка
А. Грэй
24'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Ковентри
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
28
Джош Экклз
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
31
Thomas Bilson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
3-1-3-1-2
20
Мароши
3
МакКаллум
5
Хайам
5
Эстигард
38
Хамер
96
Да Коста
24
Аллен
37
Джеймс
17
О'Харе
5
Роуз
36
4-1-2-1-2
26
Бахман
2
Нгакия
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
25
Масина
15
Чалоба
8
Клеверли
12
Сема
7
Сарр
45
Грэй
14
Дини
96
Да Коста
2
2
96
Да Коста
17
О'Харе
26
Шипли
26
Шипли
17
О'Харе
38
Хамер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
38
Хамер
2
Нгакия
18
Перица
18
Перица
2
Нгакия
45
Грэй
9
Педро
9
Педро
45
Грэй
15
Чалоба
19
Хьюз
19
Хьюз
15
Чалоба
Остались в запасе
Ковентри
Уотфорд
41
Уилл Бапага
ПВ
31
Thomas Bilson
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
33
Роб Эллиот
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
41
Уилл Бапага
ПВ
31
Thomas Bilson
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
Остались в запасе
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
33
Роб Эллиот
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Ковентри - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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