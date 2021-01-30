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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ковентри
Бирмингем Сити - Ковентри: обзор матча 30 января 2021
Бирмингем Сити
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
18'
Ж. Бела (П)
29'
Г. Хамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ковентри
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
85'
Замена
Р. Харпер
️️️️
И. Суньич
78'
72'
Желтая карточка
Г. Хамер
Замена
Д. Леко
️️️️
И. Санчес
71'
67'
Замена
Д. Шипли
️️️️
Б. Шиф
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Д. Тораль
46'
Замена
М. Робертс
️️️️
A. Clayton
46'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
44'
Желтая карточка
И. Суньич
42'
29'
ГОЛ! 1:1!
Г. Хамер
Пас отдал
Б. Шиф
Желтая карточка
М. Колен
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Бела
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Adam Clayton
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
10
Wesley Jobello
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
4-1-3-2
13
Этеридж
2
Колен
6
Дин
24
Педерсен
12
Сан Хосе
26
Суньич
8
10
Санчес
21
Тораль
25
Хоган
91
Бела
3-2-1-1-3
13
Уилсон
5
Хайам
5
Эстигард
3
МакКаллум
18
Шиф
38
Хамер
37
Джеймс
17
О'Харе
2
14
Дьекереш
36
8
4
Робертс
4
Робертс
8
21
Тораль
20
Гарднер
20
Гарднер
21
Тораль
26
Суньич
45
Харпер
45
Харпер
26
Суньич
10
Санчес
17
Леко
17
Леко
10
Санчес
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
18
Шиф
26
Шипли
26
Шипли
18
Шиф
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ковентри
8
Райли МакГри
ЦП
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Марко Мароши
ВР
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
10
Wesley Jobello
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
10
Wesley Jobello
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Бирмингем Сити - Ковентри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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