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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ковентри
Норвич Сити - Ковентри: обзор матча 28 ноября 2020
Норвич Сити
28.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
27'
М. Вранчич (П)
89'
M. Biamou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ковентри
Желтая карточка
М. Ааронс
90'
+2
Желтая карточка
R. McAlear
90'
+2
Замена
R. McAlear
️️️️
М. Ааронс
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:1!
M. Biamou
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Д. Мартин
85'
77'
Замена
M. Biamou
️️️️
Л. Келли
77'
Замена
W. Jobello
️️️️
Ф. Дабо
62'
Замена
Т. Уокер
️️️️
А. Бакайоко
61'
Замена
Г. Хамер
️️️️
Д. Аллен
61'
Замена
Д. Шипли
️️️️
Б. Шиф
Желтая карточка
Я. Серенсен
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Вранчич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Daniel Barden
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
41
Уилл Бапага
ПВ
27
Jordon Thompson
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
46
Blaine Rowe
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-1-3-2-1
23
МакГоверн
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
34
Скипп
18
Серенсен
6
Теттей
8
Вранчич
77
Плахета
22
Стиперманн
16
Мартин
4-1-3-1-1
13
Уилсон
25
Дабо
5
Хайам
5
МакФадзин
5
Эстигард
18
Шиф
24
Аллен
4
Келли
3
Гилс
17
О'Харе
20
Бакайоко
3
Ааронс
42
42
3
Ааронс
16
Мартин
4
Циммерманн
4
Циммерманн
16
Мартин
18
Шиф
26
Шипли
26
Шипли
18
Шиф
24
Аллен
38
Хамер
38
Хамер
24
Аллен
4
Келли
36
36
4
Келли
25
Дабо
10
10
25
Дабо
20
Бакайоко
10
Уокер
10
Уокер
20
Бакайоко
Остались в запасе
Норвич Сити
Ковентри
12
Daniel Barden
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
27
Jordon Thompson
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
46
Blaine Rowe
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
Остались в запасе
27
Jordon Thompson
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
46
Blaine Rowe
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Норвич Сити - Ковентри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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