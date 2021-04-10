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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Ковентри
Борнмут - Ковентри: обзор матча 10 апреля 2021
Борнмут
10.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
4 : 1
Завершен
Ковентри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
27
Jordon Thompson
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
15
Смит
6
Келли
27
Кук
20
Картер-Викерс
8
Биллинг
8
Лерма
10
Уилшир
7
Данжума
7
Брукс
19
Соланке
3-3-1-3
20
Мароши
5
МакФадзин
5
Эстигард
3
МакКаллум
28
Экклз
4
Келли
37
Джеймс
17
О'Харе
10
Уокер
2
24
Гудден
Остались в запасе
Борнмут
Ковентри
17
Родриго Рикельме
ПВ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
13
Бен Уилсон
ВР
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦП
27
Jordon Thompson
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦП
27
Jordon Thompson
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Борнмут - Ковентри
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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