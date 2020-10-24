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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Блэкберн
Ковентри - Блэкберн: обзор матча 24 октября 2020
Ковентри
24.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 4
Завершен
Блэкберн
15'
А. Армстронг (П)
49'
А. Армстронг
62'
Х. Эллиот
88'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Блэкберн
88'
ГОЛ! 0:4!
С. Галлахер
Пас отдал
Х. Эллиот
Замена
Д. Кастанер
️️️️
К. О'Харе
77'
Желтая карточка
Б. Шиф
74'
68'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Т. Трибулл
64'
Замена
С. Галлахер
️️️️
А. Армстронг
62'
ГОЛ! 0:3!
Х. Эллиот
Пас отдал
Б. Бреретон
61'
Замена
А. Белл
️️️️
Б. Дуглас
Замена
J. Pask
️️️️
С. МакКаллум
61'
Замена
M. Biamou
️️️️
М. Гудден
60'
51'
Желтая карточка
А. Армстронг
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Армстронг
Пас отдал
Б. Бреретон
20'
Желтая карточка
Б. Дуглас
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Армстронг
Красная карточка
М. Роуз
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
41
Уилл Бапага
ПВ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-1-3-1-2
20
Мароши
3
МакКаллум
5
Хайам
5
МакФадзин
18
Шиф
3
Гилс
4
Келли
24
Аллен
17
О'Харе
5
Роуз
24
Гудден
2-1-3-2-2
1
Камински
30
Дуглас
33
Уильямс
28
Трибулл
4
Джонсон
26
Ленихэн
26
Ранкин-Костелло
10
Эллиот
22
Бреретон
90
Холтби
10
Армстронг
17
О'Харе
9
Кастанер
9
Кастанер
17
О'Харе
3
МакКаллум
2
2
3
МакКаллум
24
Гудден
36
36
24
Гудден
30
Дуглас
17
Белл
17
Белл
30
Дуглас
28
Трибулл
6
Бакли
6
Бакли
28
Трибулл
10
Армстронг
20
Галлахер
20
Галлахер
10
Армстронг
Остались в запасе
Ковентри
Блэкберн
13
Бен Уилсон
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
Главный тренер
Стивен Прессли
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ковентри - Блэкберн
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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