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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ковентри
Ротерхэм - Ковентри: обзор матча 15 апреля 2021
Ротерхэм
15.04.2021, четверг, 21:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Ковентри
70'
Л. Эстигард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Ковентри
Замена
K. Sadlier
️️️️
M. Ihiekwe
88'
86'
Желтая карточка
M. Biamou
77'
Замена
Г. Хамер
️️️️
К. О'Харе
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Д. Линдси
77'
Замена
К. Робертсон
️️️️
У. Хардинг
77'
72'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
М. Гудден
72'
Замена
M. Biamou
️️️️
Т. Уокер
70'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эстигард
Замена
Р. Гилс
️️️️
M. Olosunde
60'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Б. Уайлс
60'
Желтая карточка
Б. Уайлс
56'
Желтая карточка
Л. Уинг
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
96
Жульен Да Коста
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
3-4-3
1
Йоханссон
6
Вуд
45
Хардинг
2
29
Линдси
25
Крукс
10
Уинг
26
Уайлс
4
20
14
Смит
4-3-1-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
5
Хайам
5
Эстигард
3
МакКаллум
96
Да Коста
4
Келли
37
Джеймс
17
О'Харе
10
Уокер
24
Гудден
26
Уайлс
45
Ладапо
45
Ладапо
26
Уайлс
45
Хардинг
4
Робертсон
4
Робертсон
45
Хардинг
4
3
Гилс
3
Гилс
4
29
Линдси
27
Огбене
27
Огбене
29
Линдси
20
23
23
20
10
Уокер
36
36
10
Уокер
17
О'Харе
38
Хамер
38
Хамер
17
О'Харе
24
Гудден
14
Дьекереш
14
Дьекереш
24
Гудден
Остались в запасе
Ротерхэм
Ковентри
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Ротерхэм - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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