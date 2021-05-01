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Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ковентри
Хаддерсфилд Таун - Ковентри: обзор матча 01 мая 2021
Хаддерсфилд Таун
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
79'
Д. Уорд
69'
Д. Шипли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ковентри
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Р. Кио
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
79'
Желтая карточка
М. Сарр
73'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Я. Саного
70'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Ж. Бакуна
70'
70'
Замена
J. Pask
️️️️
М. Роуз
70'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Г. Хамер
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шипли
Пас отдал
Г. Хамер
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Д. Холмс
58'
Замена
Пипа
️️️️
А. Роу
57'
51'
Желтая карточка
К. МакФадзин
46'
Замена
Д. Шипли
️️️️
Т. Уокер
Желтая карточка
Р. Кио
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Скотт Хай
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
2
Джек Берроуз
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
3-5-2
1
Шофилд
15
Тоффоло
23
Сарр
36
Кио
27
О'Брайен
7
Бакуна
6
Хогг
14
Холмс
11
Роу
9
Саного
37
Корома
4-1-1-1-3
13
Уилсон
25
Дабо
5
МакФадзин
5
Хайам
3
МакКаллум
38
Хамер
37
Джеймс
17
О'Харе
5
Роуз
10
Уокер
14
Дьекереш
11
Роу
2
Пипа
2
Пипа
11
Роу
36
Кио
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
36
Кио
7
Бакуна
6
Эйтинг
6
Эйтинг
7
Бакуна
14
Холмс
17
Ааронс
17
Ааронс
14
Холмс
9
Саного
25
Уорд
25
Уорд
9
Саного
5
Роуз
2
2
5
Роуз
10
Уокер
26
Шипли
26
Шипли
10
Уокер
38
Хамер
28
Экклз
28
Экклз
38
Хамер
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ковентри
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Скотт Хай
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
20
Марко Мароши
ВР
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Скотт Хай
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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