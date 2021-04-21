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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ковентри
Сток Сити - Ковентри: обзор матча 21 апреля 2021
Сток Сити
21.04.2021, среда, 21:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 3
Завершен
Ковентри
58'
Д. Браун
70'
С. Клукас
44'
Т. Уокер
68'
M. Biamou
78'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ковентри
Замена
Р. Матондо
️️️️
Д. Браун
81'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Клукас
81'
78'
ГОЛ! 2:3!
В. Дьекереш
Пас отдал
С. МакКаллум
74'
Желтая карточка
Л. Эстигард
ГОЛ! 2:2!
С. Клукас
Пас отдал
Т. Смит
70'
68'
ГОЛ! 1:2!
M. Biamou
Пас отдал
Л. Эстигард
67'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Г. Хамер
67'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Т. Уокер
66'
Замена
M. Biamou
️️️️
М. Гудден
ГОЛ! 1:1!
Д. Браун
58'
Желтая карточка
J. Mikel Obi
50'
Замена
J. Mikel Obi
️️️️
Д. Томпсон
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уокер
Пас отдал
К. О'Харе
30'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Л. Келли
Замена
️️️️
Д. Честер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
3-2-3-1
1
Ганн
23
Батт
17
Честер
14
Тимон
30
Норрингтон-Дэвис
2
Смит
15
Томпсон
25
Пауэлл
6
Клукас
18
Браун
4-1-2-1-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
5
Хайам
5
Эстигард
3
МакКаллум
38
Хамер
96
Да Коста
4
Келли
17
О'Харе
10
Уокер
24
Гудден
18
Браун
39
Матондо
39
Матондо
18
Браун
15
Томпсон
12
12
15
Томпсон
26
Флетчер
26
Флетчер
6
Клукас
19
Воукс
19
Воукс
6
Клукас
38
Хамер
28
Экклз
28
Экклз
38
Хамер
24
Гудден
36
36
24
Гудден
10
Уокер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
10
Уокер
4
Келли
37
Джеймс
37
Джеймс
4
Келли
Остались в запасе
Сток Сити
Ковентри
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
20
Марко Мароши
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Сток Сити - Ковентри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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