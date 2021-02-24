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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ковентри
Суонси - Ковентри: обзор матча 24 февраля 2021
Суонси
24.02.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 0
Завершен
Ковентри
54'
Б. Кабанго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ковентри
Желтая карточка
Б. Кабанго
86'
84'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
К. О'Харе
82'
Желтая карточка
Л. Эстигард
Замена
Д. Латибодье
️️️️
К. Ноутон
70'
Замена
Д. Фултон
️️️️
К. Хурихейн
66'
Замена
К. Смит
️️️️
Я. Дханда
66'
65'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
M. Biamou
65'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Г. Хамер
65'
Замена
Б. Шиф
️️️️
Л. Келли
ГОЛ! 1:0!
Б. Кабанго
Пас отдал
К. Хурихейн
54'
46'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Ж. Да Коста
21'
Желтая карточка
С. МакКаллум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
96
Жульен Да Коста
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Оливер Купер
АП
17
Пол Арриола
ПВ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
6
Гехи
21
Бидуэлл
26
Ноутон
31
Дханда
6
Гримес
14
Хурихейн
24
Айю
9
Лоу
4-1-2-1-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
5
Хайам
5
Эстигард
3
МакКаллум
38
Хамер
4
Келли
96
Да Коста
17
О'Харе
10
Уокер
36
26
Ноутон
22
Латибодье
22
Латибодье
26
Ноутон
14
Хурихейн
4
Фултон
4
Фултон
14
Хурихейн
31
Дханда
8
Смит
8
Смит
31
Дханда
96
Да Коста
25
Дабо
25
Дабо
96
Да Коста
4
Келли
18
Шиф
18
Шиф
4
Келли
17
О'Харе
20
Бакайоко
20
Бакайоко
17
О'Харе
36
14
Дьекереш
14
Дьекереш
36
38
Хамер
37
Джеймс
37
Джеймс
38
Хамер
Остались в запасе
Суонси
Ковентри
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
17
Пол Арриола
ПВ
8
Оливер Купер
АП
23
Кирон Фримен
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
20
Марко Мароши
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
17
Пол Арриола
ПВ
8
Оливер Купер
АП
23
Кирон Фримен
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Суонси - Ковентри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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