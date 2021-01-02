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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ковентри
Миллуолл - Ковентри: обзор матча 02 января 2021
Миллуолл
02.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 2
Завершен
Ковентри
74'
Д. Уоллес (П)
20'
Д. Купер (АГ)
26'
Г. Хамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Ковентри
Вторая желтая
М. Уоллес
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Л. Эстигард
Замена
Т. Бьюри
️️️️
М. Ромео
86'
Замена
M. Smith
️️️️
Ш. Уилльямс
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Уоллес
74'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Т. Брэдшоу
68'
67'
Замена
Р. Гилс
️️️️
Д. Шипли
Желтая карточка
М. Уоллес
60'
Замена
С. Мэлони
️️️️
М. Беннетт
46'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Й. Бедварссон
46'
Желтая карточка
Р. Вудс
45'
+1
26'
ГОЛ! 0:2!
Г. Хамер
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Купер
15'
Замена
M. Biamou
️️️️
М. Гудден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
17
Marcel Hilssner
ЦФ
27
Jordon Thompson
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
3
Уоллес
4
Хатчинсон
2
Ромео
5
Купер
18
Вудс
6
Уилльямс
17
Уоллес
10
Бедварссон
10
Беннетт
9
Брэдшоу
3-4-2-1
13
Уилсон
5
Эстигард
5
Хайам
5
МакФадзин
25
Дабо
18
Шиф
38
Хамер
3
МакКаллум
17
О'Харе
26
Шипли
24
Гудден
2
Ромео
7
Бьюри
7
Бьюри
2
Ромео
6
Уилльямс
17
17
6
Уилльямс
10
Беннетт
2
Мэлони
2
Мэлони
10
Беннетт
9
Брэдшоу
7
Зохоре
7
Зохоре
9
Брэдшоу
10
Бедварссон
19
Пэррот
19
Пэррот
10
Бедварссон
26
Шипли
3
Гилс
3
Гилс
26
Шипли
24
Гудден
36
36
24
Гудден
Остались в запасе
Миллуолл
Ковентри
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
17
Marcel Hilssner
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦП
27
Jordon Thompson
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
17
Marcel Hilssner
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦП
27
Jordon Thompson
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Миллуолл - Ковентри
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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