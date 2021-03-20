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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Уиком Уондерерс
Ковентри - Уиком Уондерерс: обзор матча 20 марта 2021
Ковентри
20.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Уиком Уондерерс
Замена
М. Гудден
️️️️
M. Biamou
82'
Замена
Б. Шиф
️️️️
К. О'Харе
82'
82'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Найт
82'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
79'
Желтая карточка
Э. Стюарт
74'
Замена
Д. Хорган
️️️️
А. Мускве
71'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
А. Мехмети
Замена
Т. Уокер
️️️️
Л. Келли
65'
Замена
J. Pask
️️️️
М. Роуз
65'
53'
Желтая карточка
К. Томпсон
46'
Замена
К. Томпсон
️️️️
Д. Уилер
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Ф. Дабо
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
96
Жульен Да Коста
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Уилсон
3
МакКаллум
5
Хайам
5
Эстигард
25
Дабо
38
Хамер
4
Келли
37
Джеймс
17
О'Харе
5
Роуз
36
3-3-1-1-2
13
Стокдейл
26
Стюарт
17
Тафазолли
26
МакКарти
20
Найт
15
Гейп
3
Якобсон
7
Уилер
9
Мехмети
9
Икпеазу
15
Мускве
36
24
Гудден
24
Гудден
36
17
О'Харе
18
Шиф
18
Шиф
17
О'Харе
5
Роуз
2
2
5
Роуз
25
Дабо
96
Да Коста
96
Да Коста
25
Дабо
4
Келли
10
Уокер
10
Уокер
4
Келли
9
Мехмети
44
Оньединма
44
Оньединма
9
Мехмети
7
Уилер
6
Томпсон
6
Томпсон
7
Уилер
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
15
Мускве
7
Хорган
7
Хорган
15
Мускве
20
Найт
12
МакКлири
12
МакКлири
20
Найт
Остались в запасе
Ковентри
Уиком Уондерерс
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
20
Марко Мароши
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
20
Марко Мароши
ВР
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Ковентри - Уиком Уондерерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
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