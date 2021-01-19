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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ковентри
Рединг - Ковентри: обзор матча 19 января 2021
Рединг
19.01.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
3 : 0
Завершен
Ковентри
16'
Л. Жоао
46'
Э. Риномхота
72'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ковентри
Желтая карточка
М. Моррисон
90'
Желтая карточка
Л. Жоао
87'
86'
Замена
У. Бапага
️️️️
Д. Шипли
86'
Замена
J. Thompson
️️️️
Л. Эстигард
80'
Желтая карточка
Л. Эстигард
79'
Замена
Б. Шиф
️️️️
М. Джеймс
79'
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Ф. Дабо
Замена
S. Baldock
️️️️
Э. Риномхота
78'
Замена
D. Tetek
️️️️
О. Эджария
78'
Замена
А. Семеду
️️️️
Д. Свифт
73'
ГОЛ! 3:0!
Д. Свифт
72'
71'
Вторая желтая
К. МакФадзин
Замена
S. Aluko
️️️️
М. Олисе
64'
60'
Желтая карточка
К. МакФадзин
59'
Замена
M. Biamou
️️️️
В. Дьекереш
ГОЛ! 2:0!
Э. Риномхота
Пас отдал
Л. Жоао
46'
Замена
T. Esteves
️️️️
Т. Холмс
46'
Желтая карточка
Т. Холмс
29'
ГОЛ! 1:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Свифт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Райан Ист
ОП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
50
Mamadi Camara
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
18
Бен Шиф
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
27
Jordon Thompson
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
4-5-1
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Макинтайр
5
Моррисон
12
Холмс
14
Эджария
4
Риномхота
8
Свифт
17
Олисе
29
Лорент
19
Жоао
3-3-1-2-1
13
Уилсон
5
Эстигард
5
Хайам
5
МакФадзин
25
Дабо
38
Хамер
3
МакКаллум
37
Джеймс
17
О'Харе
26
Шипли
14
Дьекереш
17
Олисе
23
23
17
Олисе
14
Эджария
34
34
14
Эджария
8
Свифт
30
Семеду
30
Семеду
8
Свифт
12
Холмс
19
19
12
Холмс
4
Риномхота
9
9
4
Риномхота
25
Дабо
96
Да Коста
96
Да Коста
25
Дабо
5
Эстигард
27
27
5
Эстигард
37
Джеймс
18
Шиф
18
Шиф
37
Джеймс
26
Шипли
41
Бапага
41
Бапага
26
Шипли
14
Дьекереш
36
36
14
Дьекереш
Остались в запасе
Рединг
Ковентри
50
Mamadi Camara
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
23
Люк Саутвуд
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
24
Джейми Аллен
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
50
Mamadi Camara
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
23
Люк Саутвуд
ВР
Остались в запасе
24
Джейми Аллен
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Рединг - Ковентри
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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