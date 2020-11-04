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Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Ковентри
Ноттингем Форест - Ковентри: обзор матча 04 ноября 2020
Ноттингем Форест
04.11.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ковентри
30'
С. Маккена
90+7'
Л. Тэйлор (П)
57'
К. О'Харе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Ковентри
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Тэйлор
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
К. МакФадзин
90'
+2
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Р. Гилс
85'
Желтая карточка
Л. Эстигард
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
А. Кноккарт
79'
Замена
S. Ameobi
️️️️
Л. Фримен
68'
Замена
Р. Йетс
️️️️
С. Соу
68'
57'
ГОЛ! 1:1!
К. О'Харе
Пас отдал
С. МакКаллум
56'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
ГОЛ! 1:0!
С. Маккена
30'
Желтая карточка
С. Соу
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
11
Джо Лолли
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
27
Jordon Thompson
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Самба
29
Кристи
2
Фигейреду
26
Маккена
4
Рибейру
33
Соу
11
Лолли
15
Фримен
93
Кноккарт
33
Тэйлор
4
Коулбэк
3-2-1-1-3
20
Мароши
5
МакФадзин
5
Эстигард
3
МакКаллум
38
Хамер
18
Шиф
3
Гилс
17
О'Харе
5
Роуз
36
24
Гудден
15
Фримен
19
19
15
Фримен
33
Соу
22
Йетс
22
Йетс
33
Соу
93
Кноккарт
10
Герреро
10
Герреро
93
Кноккарт
3
Гилс
96
Да Коста
96
Да Коста
3
Гилс
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ковентри
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
13
Бен Уилсон
ВР
27
Jordon Thompson
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
27
Jordon Thompson
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Ноттингем Форест - Ковентри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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