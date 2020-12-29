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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ковентри
Престон - Ковентри: обзор матча 29 декабря 2020
Престон
29.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 0
Завершен
Ковентри
18'
Д. Джонсон
53'
Ш. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ковентри
Желтая карточка
Ш. Магуайр
89'
70'
Замена
У. Бапага
️️️️
Д. Аллен
69'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Р. Гилс
Замена
Э. Риис
️️️️
Д. Ирл
67'
Желтая карточка
Д. Ирл
63'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
P. Gallagher
61'
59'
Замена
Д. Шипли
️️️️
К. О'Харе
59'
Замена
M. Biamou
️️️️
Б. Шиф
Замена
Б. Поттс
️️️️
А. Брауне
55'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Магуайр
53'
Желтая карточка
Э. Хьюз
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Джонсон
Пас отдал
Ш. Магуайр
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
96
Жульен Да Коста
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
17
Marcel Hilssner
ЦФ
3-2-4-1
1
Радд
6
Дэвис
2
16
Хьюз
32
Ирл
20
8
Брауне
14
Джонсон
12
29
Баркуйзен
24
Магуайр
4-2-2-1-1
13
Уилсон
25
Дабо
5
Эстигард
5
МакФадзин
5
Хайам
38
Хамер
18
Шиф
24
Аллен
3
Гилс
17
О'Харе
24
Гудден
12
4
Ледсон
4
Ледсон
12
8
Брауне
44
Поттс
44
Поттс
8
Брауне
32
Ирл
17
Риис
17
Риис
32
Ирл
3
Гилс
3
МакКаллум
3
МакКаллум
3
Гилс
17
О'Харе
26
Шипли
26
Шипли
17
О'Харе
24
Аллен
41
Бапага
41
Бапага
24
Аллен
18
Шиф
36
36
18
Шиф
Остались в запасе
Престон
Ковентри
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
96
Жульен Да Коста
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
17
Marcel Hilssner
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
Остались в запасе
96
Жульен Да Коста
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
17
Marcel Hilssner
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Престон - Ковентри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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