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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Норвич Сити
Ковентри - Норвич Сити: обзор матча 17 февраля 2021
Ковентри
17.02.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 2
Завершен
Норвич Сити
28'
Т. Пукки
45+1'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Норвич Сити
90'
+3
Замена
А. Айда
️️️️
О. Скипп
90'
+3
Замена
А. Теттей
️️️️
Т. Пукки
87'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Т. Кантвелл
87'
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Э. Буэндия
84'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
Замена
Л. Келли
️️️️
М. Джеймс
77'
70'
Желтая карточка
Б. Гибсон
69'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Вранчич
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Т. Уокер
64'
Замена
J. Pask
️️️️
Ж. Да Коста
58'
Замена
M. Biamou
️️️️
Д. Аллен
46'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
М. Роуз
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Э. Буэндия
Пас отдал
Т. Пукки
28'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
17'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Желтая карточка
Ж. Да Коста
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Норвич Сити
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
12
Daniel Barden
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
2-1-3-2-2
13
Уилсон
5
Хайам
5
МакФадзин
38
Хамер
96
Да Коста
24
Аллен
37
Джеймс
26
Шипли
17
О'Харе
5
Роуз
10
Уокер
4-1-2-1-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
23
Гибсон
13
Яннулис
34
Скипп
23
МакЛин
8
Вранчич
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
10
Уокер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
10
Уокер
5
Роуз
5
Эстигард
5
Эстигард
5
Роуз
96
Да Коста
2
2
96
Да Коста
37
Джеймс
4
Келли
4
Келли
37
Джеймс
24
Аллен
36
36
24
Аллен
10
Буэндия
4
Циммерманн
4
Циммерманн
10
Буэндия
8
Вранчич
26
Доуэлл
26
Доуэлл
8
Вранчич
10
Кантвелл
10
Рупп
10
Рупп
10
Кантвелл
20
Пукки
6
Теттей
6
Теттей
20
Пукки
34
Скипп
33
Айда
33
Айда
34
Скипп
Остались в запасе
Ковентри
Норвич Сити
20
Марко Мароши
ВР
18
Бен Шиф
ОП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
Главный тренер
Стивен Прессли
12
Daniel Barden
ЦФ
11
Онель Эрнандес
ПВ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
18
Бен Шиф
ОП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
11
Онель Эрнандес
ПВ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ковентри - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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