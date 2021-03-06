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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Дерби Каунти
Ковентри - Дерби Каунти: обзор матча 06 марта 2021
Ковентри
06.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
11'
M. Biamou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Дерби Каунти
Замена
Б. Шиф
️️️️
К. О'Харе
90'
+1
Желтая карточка
С. МакКаллум
89'
Замена
J. Pask
️️️️
Г. Хамер
74'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ф. Дабо
74'
70'
Замена
L. Gregory
️️️️
М. Уогхорн
69'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
П. Робертс
69'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Г. Шинни
57'
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
49'
Желтая карточка
Д. Найт
37'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
Желтая карточка
Г. Хамер
30'
ГОЛ! 1:0!
M. Biamou
Пас отдал
К. О'Харе
11'
9'
Желтая карточка
М. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Дерби Каунти
15
Теден Менжи
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
30
Emmanuel Idem
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Уилсон
5
Эстигард
5
Хайам
5
МакФадзин
3
МакКаллум
38
Хамер
25
Дабо
4
Келли
37
Джеймс
17
О'Харе
36
4-5-1
13
Рос
20
14
Бирн
5
Кларк
3
Бьюкэнан
29
Уогхорн
18
Берд
16
Робертс
12
Найт
4
Шинни
91
Казим-Ричардс
38
Хамер
2
2
38
Хамер
25
Дабо
24
Аллен
24
Аллен
25
Дабо
17
О'Харе
18
Шиф
18
Шиф
17
О'Харе
16
Робертс
72
Йозвяк
72
Йозвяк
16
Робертс
4
Шинни
8
Уотсон
8
Уотсон
4
Шинни
29
Уогхорн
19
19
29
Уогхорн
Остались в запасе
Ковентри
Дерби Каунти
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
30
Emmanuel Idem
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
15
Теден Менжи
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Остались в запасе
30
Emmanuel Idem
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
15
Теден Менжи
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Ковентри - Дерби Каунти
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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