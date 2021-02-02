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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Ноттингем Форест
Ковентри - Ноттингем Форест: обзор матча 02 февраля 2021
Ковентри
02.02.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
17'
M. Biamou
22'
Л. Граббан
53'
М. Роуз (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Ноттингем Форест
90'
+13
Желтая карточка
Г. Бонг
Замена
W. Jobello
️️️️
А. Бакайоко
90'
+10
90'
+2
Желтая карточка
Д. Коулбэк
76'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Л. Граббан
74'
Желтая карточка
Ф. Кровинович
Замена
А. Бакайоко
️️️️
В. Дьекереш
71'
71'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Кафу
54'
Желтая карточка
А. Кноккарт
Желтая карточка
К. О'Харе
53'
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Роуз
46'
Замена
Л. Фримен
️️️️
S. Ameobi
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
J. Pask
46'
Замена
М. Роуз
️️️️
Б. Шиф
46'
22'
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
S. Ameobi
ГОЛ! 1:0!
M. Biamou
Пас отдал
К. О'Харе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
19
Sammy Ameobi
ЦП
88
Кафу
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Ковентри
26
Джордан Шипли
ЛВ
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
31
Thomas Bilson
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
15
Люк Фримен
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-2-1-1-3
20
Мароши
3
МакКаллум
5
Хайам
5
Эстигард
18
Шиф
38
Хамер
37
Джеймс
17
О'Харе
14
Дьекереш
2
36
4-1-3-1-1
30
Самба
2
Фигейреду
6
Уорролл
13
Бонг
29
Кристи
37
Гарнер
19
88
Кафу
10
Кровинович
93
Кноккарт
11
Граббан
2
96
Да Коста
96
Да Коста
2
14
Дьекереш
20
Бакайоко
20
Бакайоко
14
Дьекереш
Бакайоко
10
10
Бакайоко
18
Шиф
5
Роуз
5
Роуз
18
Шиф
19
15
Фримен
15
Фримен
19
88
Кафу
4
Коулбэк
4
Коулбэк
88
Кафу
11
Граббан
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Граббан
Остались в запасе
Ковентри
Ноттингем Форест
41
Уилл Бапага
ПВ
31
Thomas Bilson
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
28
Джош Экклз
ЦП
Главный тренер
Стивен Прессли
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
41
Уилл Бапага
ПВ
31
Thomas Bilson
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
28
Джош Экклз
ЦП
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Ковентри - Ноттингем Форест
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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