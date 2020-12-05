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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Ротерхэм
Ковентри - Ротерхэм: обзор матча 05 декабря 2020
Ковентри
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 1
Завершен
Ротерхэм
6'
M. Biamou
12'
Т. Уокер
72'
Л. Эстигард
85'
Д. Барласер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Ротерхэм
85'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Барласер
80'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
М. Смит
Замена
А. Бакайоко
️️️️
Т. Уокер
78'
ГОЛ! 3:0!
Л. Эстигард
72'
71'
Желтая карточка
A. MacDonald
66'
Замена
К. Вассел
️️️️
Д. Линдси
54'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
52'
Желтая карточка
M. Olosunde
46'
Замена
M. Olosunde
️️️️
Р. Вуд
46'
Замена
Д. Барласер
️️️️
J. Mattock
16'
Желтая карточка
J. Mattock
ГОЛ! 2:0!
Т. Уокер
12'
ГОЛ! 1:0!
M. Biamou
Пас отдал
Т. Уокер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
46
Blaine Rowe
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
2
Billy Jones
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Уилсон
5
Эстигард
5
Хайам
5
МакФадзин
3
МакКаллум
38
Хамер
25
Дабо
4
Келли
17
О'Харе
10
Уокер
36
3-3-4
31
Блэкмэн
6
Вуд
45
Хардинг
2
25
Крукс
26
Уайлс
29
Линдси
3
20
45
Ладапо
14
Смит
10
Уокер
20
Бакайоко
20
Бакайоко
10
Уокер
6
Вуд
4
4
6
Вуд
3
4
Барласер
4
Барласер
3
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
29
Линдси
9
Вассел
9
Вассел
29
Линдси
14
Смит
8
Джозефзун
8
Джозефзун
14
Смит
Остались в запасе
Ковентри
Ротерхэм
46
Blaine Rowe
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
3
Райан Гилс
ЛП
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
46
Blaine Rowe
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
3
Райан Гилс
ЛП
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ковентри - Ротерхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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