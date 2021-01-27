Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Шеффилд Уэнсдэй
Ковентри - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 27 января 2021
Ковентри
27.01.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
57'
В. Дьекереш
90'
Д. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 2:0!
Д. Аллен
Пас отдал
К. О'Харе
90'
Желтая карточка
М. Джеймс
87'
85'
Желтая карточка
J. BÃ¶rner
Замена
Д. Аллен
️️️️
В. Дьекереш
82'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
M. Biamou
82'
82'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Л. Палмер
82'
Замена
I. Brown
️️️️
С. Хатчинсон
75'
Замена
К. Патерсон
️️️️
А. Грин
75'
Замена
K. Harris
️️️️
Д. Виндасс
Замена
Д. Шипли
️️️️
Б. Шиф
63'
Желтая карточка
Л. Эстигард
60'
59'
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
Й. Пелюпесси
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
К. О'Харе
57'
50'
Желтая карточка
М. Пенни
Замена
J. Pask
️️️️
Ф. Дабо
46'
24'
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
10
Джош Виндасс
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Уилсон
3
МакКаллум
5
Эстигард
5
Хайам
25
Дабо
18
Шиф
38
Хамер
37
Джеймс
17
О'Харе
14
Дьекереш
36
4-5-1
27
Вествуд
5
Хатчинсон
12
Лис
31
24
Пенни
10
Виндасс
6
Пелюпесси
10
Беннэн
2
Палмер
3
Рич
25
Грин
36
20
Бакайоко
20
Бакайоко
36
25
Дабо
2
2
25
Дабо
14
Дьекереш
24
Аллен
24
Аллен
14
Дьекереш
18
Шиф
26
Шипли
26
Шипли
18
Шиф
6
Пелюпесси
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
6
Пелюпесси
25
Грин
13
Патерсон
13
Патерсон
25
Грин
10
Виндасс
7
7
10
Виндасс
5
Хатчинсон
24
24
5
Хатчинсон
2
Палмер
7
Мэрриот
7
Мэрриот
2
Палмер
Остались в запасе
Ковентри
Шеффилд Уэнсдэй
20
Марко Мароши
ВР
28
Джош Экклз
ЦП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
Главный тренер
Стивен Прессли
6
Ciaran Brennan
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
28
Джош Экклз
ЦП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
41
Уилл Бапага
ПВ
Остались в запасе
6
Ciaran Brennan
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Ковентри - Шеффилд Уэнсдэй
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
Новости команд
Все
Ковентри
Шеффилд Уэнсдэй
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+