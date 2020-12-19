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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ковентри
Шеффилд Уэнсдэй - Ковентри: обзор матча 19 декабря 2020
Шеффилд Уэнсдэй
19.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ковентри
67'
Т. Лис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ковентри
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Виндасс
90'
+3
83'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
Б. Шиф
Замена
J. van Aken
️️️️
Б. Беннэн
83'
Желтая карточка
А. Рич
79'
73'
Замена
Р. Гилс
️️️️
Л. Эстигард
73'
Замена
М. Гудден
️️️️
M. Biamou
72'
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Ф. Дабо
ГОЛ! 1:0!
Т. Лис
Пас отдал
Б. Беннэн
67'
66'
Желтая карточка
Л. Эстигард
Замена
Д. Роудс
️️️️
Л. Шоу
64'
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
50'
42'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
Т. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
96
Жульен Да Коста
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
3-1-5-1
27
Вествуд
12
Лис
22
Данкли
13
Патерсон
29
Шоу
3
Рич
10
Беннэн
6
Пелюпесси
7
10
Виндасс
2
Палмер
3-3-1-1-2
13
Уилсон
5
Хайам
5
МакФадзин
5
Эстигард
25
Дабо
18
Шиф
3
МакКаллум
24
Аллен
17
О'Харе
10
Уокер
36
10
Беннэн
4
4
10
Беннэн
29
Шоу
29
Роудс
29
Роудс
29
Шоу
10
Виндасс
10
Качунга
10
Качунга
10
Виндасс
25
Дабо
96
Да Коста
96
Да Коста
25
Дабо
5
Эстигард
3
Гилс
3
Гилс
5
Эстигард
10
Уокер
20
Бакайоко
20
Бакайоко
10
Уокер
36
24
Гудден
24
Гудден
36
18
Шиф
9
Кастанер
9
Кастанер
18
Шиф
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ковентри
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
2
Josh Pask
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
41
Уилл Бапага
ПВ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
Остались в запасе
2
Josh Pask
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЛВ
41
Уилл Бапага
ПВ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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