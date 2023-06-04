Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Xavier Mous - статистика

#1 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херенвен
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Твенте
4 : 0
04.06.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Херенвен
1 : 2
01.06.2023
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 0
28.05.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
3 : 3
21.05.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Херенвен
0 : 0
13.05.2023
Экселсиор
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
НЕК
2 : 3
06.05.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Херенвен
2 : 3
22.04.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Спарта
4 : 0
15.04.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
2 : 1
08.04.2023
Волендам
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
01.04.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
0 : 2
19.03.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Херенвен
2 : 4
12.03.2023
Аякс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Твенте
3 : 3
04.03.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Херенвен
1 : 4
25.02.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Камбур
1 : 2
19.02.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
1 : 2
12.02.2023
Фейеноорд
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
1 : 0
04.02.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
1 : 3
28.01.2023
Витесс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
2 : 0
25.01.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Херенвен
3 : 1
22.01.2023
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
0 : 2
14.01.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
07.01.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
2 : 1
13.11.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Экселсиор
0 : 1
05.11.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
1 : 2
29.10.2022
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Волендам
1 : 3
23.10.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
15.10.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
0 : 1
09.10.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Эммен
0 : 0
02.10.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Херенвен
2 : 1
18.09.2022
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Аякс
5 : 0
10.09.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Херенвен
0 : 0
04.09.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
2 : 1
27.08.2022
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Витесс
0 : 4
20.08.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
0 : 0
13.08.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
0 : 0
05.08.2022
Спарта
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
5
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоТяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+