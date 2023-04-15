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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Херенвен
Спарта - Херенвен: обзор матча 15 апреля 2023
Спарта
15.04.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
4 : 0
Завершен
Херенвен
39'
М. Пинту
51'
Ю. Намли
67'
Ш. Самбо
77'
В. ван Крой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Херенвен
90'
+1
Желтая карточка
А. Колассен
Замена
П. Алеман
️️️️
А. Верскуерен
88'
Замена
А. Ауассар
️️️️
К. Сайто
88'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
87'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Ю. Намли
82'
80'
Замена
А. Колассен
️️️️
О. Сахрауи
ГОЛ! 4:0!
В. ван Крой
Пас отдал
Д. Китолано
77'
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
74'
74'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
А. Тахири
74'
Замена
Р. Каиб
️️️️
М. Келерт
ГОЛ! 3:0!
Ш. Самбо
Пас отдал
В. ван Крой
67'
55'
Желтая карточка
С. ван Оттеле
ГОЛ! 2:0!
Ю. Намли
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Пинту
Пас отдал
К. Сайто
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
27
Патрик Брувер
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
25
Антуан Колассен
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4-3-1-2
1
Олий
20
Самбо
44
Эрдхуйзен
18
Пинту
2
Абелс
24
Верскуерен
16
Китолано
7
Намли
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
Сайто
3-4-2-2
27
ван Эвейк
4
Бохневич
6
ван Оттеле
8
Тахири
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
19
Хайе
27
Келерт
11
Сахрауи
1
17
ван Хойдонк
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
7
Намли
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
7
Намли
14
Сайто
6
Ауассар
6
Ауассар
14
Сайто
24
Верскуерен
8
Алеман
8
Алеман
24
Верскуерен
27
Келерт
24
Каиб
24
Каиб
27
Келерт
8
Тахири
7
Наннели
7
Наннели
8
Тахири
11
Сахрауи
25
Колассен
25
Колассен
11
Сахрауи
Остались в запасе
Спарта
Херенвен
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
27
Патрик Брувер
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Bernt Klaverboer
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
27
Патрик Брувер
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Спарта - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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