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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Херенвен
Твенте - Херенвен: обзор матча 04 марта 2023
Твенте
04.03.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
3 : 3
Завершен
Херенвен
34'
Р. Преппер
48'
М. Угальде
55'
В. Черны
25'
М. Хилгерс (АГ)
59'
М. ван Эвейк
90'
Р. Каиб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Херенвен
90'
+2
Желтая карточка
J. van Aken
90'
ГОЛ! 3:3!
Р. Каиб
Пас отдал
Р. Аль-Хадж
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
83'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
С. Стейн
83'
73'
Замена
Х. Али
️️️️
А. Колассен
73'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Д. Карлсбакк
65'
Желтая карточка
А. Колассен
59'
ГОЛ! 3:2!
М. ван Эвейк
Пас отдал
А. Тахири
ГОЛ! 3:1!
В. Черны
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
55'
ГОЛ! 2:1!
М. Угальде
48'
46'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Ч. Наннели
Замена
М. Угальде
️️️️
Д. Клеонис
46'
38'
Замена
J. van Aken
️️️️
П. Бохневич
ГОЛ! 1:1!
Р. Преппер
Пас отдал
В. Черны
34'
29'
Желтая карточка
Ч. Наннели
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Хилгерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
8
Irakli Yegoian
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
21
Sander Sybrandy
ЦФ
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
3-2-3-2
1
Уннершталь
38
Брюнс
3
Преппер
2
Хилгерс
5
Смал
2
Сампстед
14
Влап
14
Стейн
10
Клеонис
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
4-3-1-3
27
ван Эвейк
4
Бохневич
25
Брума
24
Каиб
8
Тахири
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
7
Наннели
11
Карлсбакк
25
Колассен
1
14
Стейн
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
14
Стейн
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
10
Клеонис
9
Угальде
9
Угальде
10
Клеонис
25
Колассен
15
Али
15
Али
25
Колассен
11
Карлсбакк
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
11
Карлсбакк
7
Наннели
11
Сахрауи
11
Сахрауи
7
Наннели
4
Бохневич
4
4
4
Бохневич
Остались в запасе
Твенте
Херенвен
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
8
Irakli Yegoian
ЦП
21
Sander Sybrandy
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
1
Bernt Klaverboer
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
8
Irakli Yegoian
ЦП
21
Sander Sybrandy
ЦФ
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Твенте - Херенвен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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