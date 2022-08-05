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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Спарта
Херенвен - Спарта: обзор матча 05 августа 2022
Херенвен
05.08.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 1 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Спарта
Замена
С. Ольссон
️️️️
Т. Хайе
86'
Замена
Т. Халилович
️️️️
Р. Каиб
78'
78'
Замена
О. Рекик
️️️️
Т. Лауритсен
78'
Замена
Д. Китолано
️️️️
Ю. Намли
74'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
А. Верскуерен
49'
Желтая карточка
А. Верскуерен
Желтая карточка
С. ван Хойдонк
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Том Хайе
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
21
Свен Мейнанс
ПП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
3-2-5
44
Нопперт
24
Каиб
4
Бохневич
27
ван Эвейк
19
Хайе
27
Келерт
22
9
Сарр
17
ван Хойдонк
8
Тахири
4
3-3-1-2
2
Абелс
18
Пинту
3
Вриндс
18
Де Гузман
7
Намли
24
Верскуерен
32
ван Крой
98
Эйнга-Локило
9
Лауритсен
19
Хайе
10
Ольссон
10
Ольссон
19
Хайе
24
Каиб
7
Халилович
7
Халилович
24
Каиб
9
Лауритсен
44
Рекик
44
Рекик
9
Лауритсен
24
Верскуерен
21
Мейнанс
21
Мейнанс
24
Верскуерен
7
Намли
16
Китолано
16
Китолано
7
Намли
Остались в запасе
Херенвен
Спарта
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
28
Tim Coremans
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Херенвен - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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