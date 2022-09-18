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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Твенте
Херенвен - Твенте: обзор матча 18 сентября 2022
Херенвен
18.09.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
2 : 1
Завершен
Твенте
28'
М. ван Эвейк
36'
П. Бохневич
2'
В. Мисиджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Твенте
90'
+7
Желтая карточка
Д. Бренет
Желтая карточка
С. ван Оттеле
90'
+6
89'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
В. Черны
89'
Замена
В. Брама
️️️️
М. Влап
Замена
Х. Али
️️️️
Р. Каиб
84'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
С. ван Хойдонк
84'
Желтая карточка
Р. Каиб
79'
76'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Мисиджан
76'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Р. Преппер
Пенальти не реализован!
А. Сарр
69'
65'
Замена
М. Угальде
️️️️
М. Киоло
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
А. Колассен
62'
Желтая карточка
А. Тахири
55'
ГОЛ! 2:1!
П. Бохневич
Пас отдал
А. Тахири
36'
ГОЛ! 1:1!
М. ван Эвейк
Пас отдал
А. Сарр
28'
15'
Желтая карточка
Р. Преппер
14'
Желтая карточка
Г. Смал
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Мисиджан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Херенвен
15
Хуссейн Али
ЦЗ
42
Kaj van der Veldt
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
37
Amir Ismaïl
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-1-5
44
Нопперт
24
Каиб
4
Бохневич
27
ван Эвейк
10
Ольссон
25
Колассен
4
22
8
Тахири
17
ван Хойдонк
4-2-1-3
1
Уннершталь
30
Бренет
3
Преппер
2
Хилгерс
5
Смал
6
Зерруки
6
Киоло
14
Влап
7
Мисиджан
18
Черны
9
ван Вольфсвинкел
24
Каиб
15
Али
15
Али
24
Каиб
25
Колассен
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
25
Колассен
17
ван Хойдонк
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
17
ван Хойдонк
3
Преппер
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
3
Преппер
14
Влап
6
Брама
6
Брама
14
Влап
18
Черны
10
Клеонис
10
Клеонис
18
Черны
7
Мисиджан
11
Ротс
11
Ротс
7
Мисиджан
6
Киоло
9
Угальде
9
Угальде
6
Киоло
Остались в запасе
Херенвен
Твенте
42
Kaj van der Veldt
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
37
Amir Ismaïl
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
42
Kaj van der Veldt
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
37
Amir Ismaïl
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Херенвен - Твенте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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