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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Херенвен
Экселсиор - Херенвен: обзор матча 05 ноября 2022
Экселсиор
05.11.2022, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 13 тур
0 : 1
Завершен
Херенвен
58'
М. ван Эвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Херенвен
90'
+6
Желтая карточка
А. Колассен
90'
Замена
А. Колассен
️️️️
С. ван Хойдонк
86'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
П. Бохневич
Замена
М. Авуджа
️️️️
Н. Тджо-А-Он
85'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
К. Гаудмейн
85'
82'
Замена
J. van Aken
️️️️
Р. Аль-Хадж
Замена
А. Файн
️️️️
Y. Ayoub
63'
Замена
К. Дриух
️️️️
Л. Лабру
62'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Р. Харчуш
61'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. ван Эвейк
Пас отдал
П. Бохневич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
98
Натан Маркело
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
25
Антуан Колассен
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
4-2-2-2
1
ван Гассел
32
Эль-Яакуби
34
Сеймор
24
Тджо-А-Он
2
Хореманс
24
Гаудмейн
20
6
Бас
17
Азаркан
7
Лабру
27
Харчуш
2-3-2-3
44
Нопперт
27
ван Эвейк
4
Бохневич
22
Аль-Хадж
8
Тахири
10
Ольссон
7
Халилович
27
Келерт
22
9
Сарр
17
ван Хойдонк
24
Тджо-А-Он
15
Авуджа
15
Авуджа
24
Тджо-А-Он
20
29
Файн
29
Файн
20
7
Лабру
24
Дриух
24
Дриух
7
Лабру
24
Гаудмейн
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
24
Гаудмейн
27
Харчуш
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
27
Харчуш
4
Бохневич
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
4
Бохневич
17
ван Хойдонк
25
Колассен
25
Колассен
17
ван Хойдонк
22
Аль-Хадж
4
4
22
Аль-Хадж
Остались в запасе
Экселсиор
Херенвен
18
Норберт Алблас
ВР
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
22
Timo Zaal
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
22
Timo Zaal
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Экселсиор - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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