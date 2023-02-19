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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Херенвен
Камбур - Херенвен: обзор матча 19 февраля 2023
Камбур
19.02.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 22 тур
1 : 2
Завершен
Херенвен
1'
Б. Йонсен
22'
О. Сахрауи
65'
М. ван Эвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Херенвен
Желтая карточка
С. ван дер Ватер
90'
+5
Желтая карточка
М. Махи
81'
78'
Замена
А. Колассен
️️️️
С. ван Хойдонк
78'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
О. Сахрауи
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Л. Бергсма
76'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
М. Паулиссен
76'
Замена
Р. Маулун
️️️️
N. Foor
75'
67'
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
Ч. Наннели
67'
Замена
П. ван Амерсфорт
️️️️
Р. Аль-Хадж
65'
ГОЛ! 1:2!
М. ван Эвейк
Замена
М. Махи
️️️️
М. Худемакерс
62'
Желтая карточка
М. Паулиссен
36'
22'
ГОЛ! 1:1!
О. Сахрауи
ГОЛ! 1:0!
Б. Йонсен
Пас отдал
М. Брей
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Херенвен
4
Павел Бохневич
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
10
Робин Маулун
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
8
Анас Тахири
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
4-2-1-2-1
87
Рюйтер
24
Бангура
38
Бергсма
4
Сманд
5
Шмидт
4
Худемакерс
8
ван Кам
10
14
Брей
6
Паулиссен
28
Йонсен
3-3-3-2
27
ван Эвейк
25
Брума
4
Бохневич
19
Хайе
22
Аль-Хадж
10
Ольссон
7
Наннели
27
Келерт
11
Сахрауи
17
ван Хойдонк
1
10
10
Маулун
10
Маулун
10
4
Худемакерс
10
Махи
10
Махи
4
Худемакерс
38
Бергсма
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
38
Бергсма
6
Паулиссен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
6
Паулиссен
22
Аль-Хадж
9
ван Амерсфорт
9
ван Амерсфорт
22
Аль-Хадж
7
Наннели
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
7
Наннели
11
Сахрауи
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
11
Сахрауи
17
ван Хойдонк
25
Колассен
25
Колассен
17
ван Хойдонк
Остались в запасе
Камбур
Херенвен
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
38
Винсент Пикел
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
8
Анас Тахири
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
38
Винсент Пикел
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
8
Анас Тахири
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Камбур - Херенвен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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