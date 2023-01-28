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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Витесс
Херенвен - Витесс: обзор матча 28 января 2023
Херенвен
28.01.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
1 : 3
Завершен
Витесс
21'
П. ван Амерсфорт
32'
Б. Бялек
45'
Г. Видович
47'
М. Манхоф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Витесс
90'
Замена
S. van Duivenbooden
️️️️
М. Манхоф
Желтая карточка
Т. Халилович
88'
75'
Замена
М. Дийкс
️️️️
М. Виттек
74'
Замена
М. Санко
️️️️
Б. Бялек
66'
Замена
Д. Проппер
️️️️
К. Козловски
65'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Г. Видович
Замена
Т. Халилович
️️️️
С. Ольссон
59'
Замена
Р. Каиб
️️️️
М. Келерт
59'
47'
ГОЛ! 1:3!
М. Манхоф
Пас отдал
М. Беро
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
J. van Aken
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
Г. Видович
Пас отдал
К. Козловски
32'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бялек
Пас отдал
М. Манхоф
ГОЛ! 1:0!
П. ван Амерсфорт
Пас отдал
С. Ольссон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
2-4-1-4
4
Бохневич
27
ван Эвейк
19
Хайе
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
8
Тахири
27
Келерт
4
1
17
ван Хойдонк
9
Сарр
3-2-2-2
37
Шерпен
21
Меленстен
5
Ороз
6
Фламинго
42
Манхоф
32
Виттек
22
Беро
10
Козловски
21
Бялек
40
Видович
27
Келерт
24
Каиб
24
Каиб
27
Келерт
4
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
4
10
Ольссон
7
Халилович
7
Халилович
10
Ольссон
32
Виттек
35
Дийкс
35
Дийкс
32
Виттек
40
Видович
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
40
Видович
10
Козловски
24
Проппер
24
Проппер
10
Козловски
42
Манхоф
9
9
42
Манхоф
21
Бялек
30
Санко
30
Санко
21
Бялек
Остались в запасе
Херенвен
Витесс
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Херенвен - Витесс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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