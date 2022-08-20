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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Херенвен
Витесс - Херенвен: обзор матча 20 августа 2022
Витесс
20.08.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 3 тур
0 : 4
Завершен
Херенвен
5'
С. ван Хойдонк
45+2'
А. Сарр
72'
С. ван Хойдонк
77'
С. ван Хойдонк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Херенвен
Желтая карточка
М. Беро
86'
82'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
А. Сарр
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
М. Манхоф
81'
80'
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
С. ван Хойдонк
80'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
А. Тахири
79'
Замена
Р. Каиб
️️️️
Т. Хайе
77'
ГОЛ! 0:4!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
А. Сарр
72'
ГОЛ! 0:3!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
А. Сарр
71'
Замена
С. Ольссон
️️️️
Т. Халилович
69'
Желтая карточка
Т. Хайе
Замена
Д. Хейсман
️️️️
М. Меленстен
64'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Сарр
Пас отдал
А. Тахири
Желтая карточка
М. Виттек
43'
Желтая карточка
Т. Домджони
36'
36'
Желтая карточка
А. Тахири
Замена
М. Санко
️️️️
Т. Хайек
33'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
А. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Том Хайе
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
3-2-2-1
37
Шерпен
6
Корнелиссе
21
Меленстен
4
Ферру
32
Виттек
42
Манхоф
8
Домджони
22
Беро
8
Фредериксен
2-2-5
44
Нопперт
27
ван Эвейк
4
Бохневич
19
Хайе
27
Келерт
4
8
Тахири
7
Халилович
9
Сарр
17
ван Хойдонк
21
Меленстен
23
Хейсман
23
Хейсман
21
Меленстен
42
Манхоф
29
Бейтинк
29
Бейтинк
42
Манхоф
37
Хайек
30
Санко
30
Санко
37
Хайек
19
Хайе
24
Каиб
24
Каиб
19
Хайе
7
Халилович
10
Ольссон
10
Ольссон
7
Халилович
9
Сарр
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
9
Сарр
17
ван Хойдонк
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
17
ван Хойдонк
8
Тахири
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
8
Тахири
Остались в запасе
Витесс
Херенвен
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
15
Хуссейн Али
ЦЗ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
15
Хуссейн Али
ЦЗ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Витесс - Херенвен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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